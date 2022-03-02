Среда, 2 Марта 2022 14:27

АрмИнфо. Кандидат в президенты Ваагн Хачатурян уверяет, что в случае избрания станет президентом всех граждан Армении. В НС продолжается обсуждение вопроса избрания нового президента республики.

Об этом заявил Хачатурян, отвечая на вопрос депутата правящей фракцией "Гражданский договор", "будет ли он президентом только для власти или же для всех?". "Убежден, что вы не хотите, чтобы я был только вашим президентом. Будьте уверены и я не хочу быть только вашим президентом. По Конституции, я обязан быть президентом всех граждан. Президент Республики Армения также является институтом решения общенациональных проблем. И я собираюсь быть именно таким, выступать в этой роли. Более того, может быть, вы выбрали на эту должность мою кандидатуру, учитывая это обстоятельство, я так полагаю. В любом случае, во мне вы увидели человека, который может сыграть эту роль. И для нашего раздробленного общества, находящегося сегодня в сложной социально-экономической ситуации, очень важно, чтобы институт президентства, который играет объединяющую роль, работал", - сказал кандидат.

Хачатурян подчеркнул, что в одиночку - без сотрудничества с НС, правительством, обществом, политическими силами, НПО, этот институт не заработает.

Отметим, что оппозиционные фракции не только не представили своего кандидата в президенты, но и сегодня бойкотировали обсуждение по избранию нового президента РА. Непосредственно перед началом обсуждения они покинули зал заседаний.