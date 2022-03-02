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АрмИнфо. Кандидат в президенты Ваагн Хачатурян уверяет, что в случае избрания станет президентом всех граждан Армении. В НС продолжается обсуждение вопроса избрания нового президента республики.
Об этом заявил Хачатурян, отвечая на вопрос депутата правящей фракцией "Гражданский договор", "будет ли он президентом только для власти или же для всех?". "Убежден, что вы не хотите, чтобы я был только вашим президентом. Будьте уверены и я не хочу быть только вашим президентом. По Конституции, я обязан быть президентом всех граждан. Президент Республики Армения также является институтом решения общенациональных проблем. И я собираюсь быть именно таким, выступать в этой роли. Более того, может быть, вы выбрали на эту должность мою кандидатуру, учитывая это обстоятельство, я так полагаю. В любом случае, во мне вы увидели человека, который может сыграть эту роль. И для нашего раздробленного общества, находящегося сегодня в сложной социально-экономической ситуации, очень важно, чтобы институт президентства, который играет объединяющую роль, работал", - сказал кандидат.
Хачатурян подчеркнул, что в одиночку - без сотрудничества с НС, правительством, обществом, политическими силами, НПО, этот институт не заработает.
Отметим, что оппозиционные фракции не только не представили своего кандидата в президенты, но и сегодня бойкотировали обсуждение по избранию нового президента РА. Непосредственно перед началом обсуждения они покинули зал заседаний.
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|Старший научный работник дома-музея Мартироса Сарьяна рассказала о туркменских героинях работ выдающегося армянского мастера.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Генеральный прокурор РА провел совещание в Военной прокуратуре
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|Эксперт: Чем дальше, тем сложнее будет найти решение, хоть как-то устраивающее Москву
|Глава МИД Армении на встрече с президентом МККК подчеркнул необходимость беспрепятственного въезда международных структур в Нагорный Карабах
|Канада заинтересована в реализации совместных программ в Армении: Спецпосланник Оттавы в ЕС
|Президент Арцаха провел совещание, посвященное программе господдержки по выполнению кредитных обязательств
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|Евросоюз запустил в Армении новую программу <ЕС для окружающей среды: данные водных ресурсов и окружающей среды>
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|"Гражданский договор" не включил в повестку пленарного заседания проект заявления, осуждающий т.н. "Шушинскую декларацию"
|Правящее большинство НС выступило против установления Дня памяти жертв погромов мирного населения в селе Марага Нагорного Карабаха
|Посольство Армении информирует граждан об изменении правил въезда на территорию Грузии - ряд требований отменены
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 42,4% до 7 150
|В Женеве открылась выставка, посвященнaя 30-летию членства Армении в ООН
|Арарат Мирзоян и Татьяна Валовая обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданелл
|Глава МИД Армении: Народ Нагорного Карабаха не должен подвергаться дискриминации по признаку происхождения, политических или иных убеждений
|Армения и Франция видят необходимость в открытии представительства Французского агентства развития в РА
|Спецпосланник Канады в Европе провел встречи с парламентскими силами Армении
|Парламентарии Армении и России обсудили ситуацию в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: В Армении 82,3% тяжело переносящих коронавирусную болезнь граждан - невакцинированы
|СНБ Арцаха работает над повышением уровня безопасности Аскеранского района
|В Армении с 15 марта вводится запрет на курение в помещениях общественного питания
|Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России
|В Минздраве Арцаха отчитались о рождаемости в 2021 году
|Камо Кочунц временно возглавит Генеральный штаб Армении
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|Глава МИД Армении указал важность осуществления международными организациями гуммиссий в Арцахе
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|Читать больше
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