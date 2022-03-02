Среда, 2 Марта 2022 11:40

АрмИнфо. На фоне широкомасштабных боевых действий в Украине грузинская оппозиция предъявила властям страны ряд политических требований, главное из которых - отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Условия были озвучены на протестной акции в центре Тбилиси 1 марта и к которой присоединились сотни человек, считающих неприемлемой позицию Тбилиси по украинскому кризису, пишет агентство Новости-Грузия.

"Во-первых, должен уйти Ираклий Гарибашвили: Во-вторых, мы должны перейти к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третье наше требование, чтобы сразу после их ухода Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе", - заявила на митинге лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.

Она подчеркнула, что эти требования были согласованы "всеми общественными группами и всеми партиями", и они вместе будут добиваться их выполнения.

После обращения Хоштария участники митинга начали скандировать "Уходи" в адрес премьера Гарибашвили.

Акции в поддержку Украины продолжаются в Тбилиси и других городах Грузии с 24 февраля, однако до сих пор они никогда не были политическими. Сегодняшний митинг стал первым, когда сцену заняли лидеры оппозиции.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 1 марта заявил, что из-за отказа правительства Грузии добровольцам в отправлении в Украину чартерным рейсом и "аморальной позиции" правительства Грузии в связи с санкциями против Российской Федерации, Украина отозвала своего посла из Грузии для консультаций.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили откликнулись на отзыв официальным Киева посла Украины из Тбилиси для консультаций.

"Имеется попытка прямого вовлечения Грузии в военный конфликт здесь, в Грузии. Это очень неудачное решение украинских властей, мягко говоря, является выражением этого скоординированного действия", - сказал председатель "Грузинской мечты". По его словам, на фоне продолжающейся войны в Украине, с учетом выраженной Грузией поддержки Украине, решение об отзыве посла является "абсолютно неприемлемым и неоправданным".

Позицию Ираклия Кобахидзе повторил глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили, который заявил, что "не прекращаются попытки и провокации по втягиванию Грузии в войну, в которых напрямую вовлечены деструктивная оппозиция и Национальное движение".

По его словам, "цель этого - начало боевых действий на территории нашей страны. Это управляемый процесс деструктивной оппозицией и ее представителями как в Тбилиси, так и в Киеве".

По словам Дарчиашвили, "демонстративная попытка" отправки добровольцев чартерным рейсом в Украину вчера "могла быть воспринята как, косвенное участие Грузии в боевых действиях". А в МИД Грузии выразили сожалением в связи с этим шагом Киева.