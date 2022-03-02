Среда, 2 Марта 2022 11:40

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 4 020 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 342 граждан (8,5% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 755 человек, летальных исходов - 15.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 2 марта фактическое лечение получает 6 717 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 902 684 теста на коронавирус, из коих было выявлено 420 498 случаев заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 403 671 человек (95,9%), скончалось - 8 493 (2%).