Среда, 2 Марта 2022 11:38

АрмИнфо. Национальное собрание 2 марта в первом чтении одобрило инициативу правительства о повышении пенсии судей и чиновников СК, КГД и Антикоррупционного комитета.

Как заявил представитель оппозиционной фракции "Айастан", депутат Арам Вардеванян, на данном этапе они воздержаться при голосовании данного законопроекта. Вместе с тем "Айастан" выступила с рядом предложений по документу и, если они будут учтены между первым и вторым чтениями, то уже на втором чтении фракция поддержит инициативу, поскольку считает ее крайне важной и направленной на повышение уровня независимости судебной системы.

Ранее, 10 февраля правительство одобрило соответствующий проект соответствующих изменений в законе "О социальном обеспечении лиц, занимающих государственные должности" и смежные законы. Инициативой предлагается установить единые пенсионные условия для судей, прокуроров, лиц, занимающих автономные должности в Комитете государственных доходов, Следственном комитете, Антикоррупционном комитете. В частности, для судей пенсия будет начисляться исключительно по закону, независимо от срока полномочий, даты рождения, в зависимости от суммы должностного оклада, установленного для данной должности на день увольнения. Как заявил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, в проекте предлагается реализовать решение Конституционного суда, признавшего неконституционным дифференцированный подход к условиям реализации права на пенсию судей. "Мы ставим общие условия, устраняя дискриминационный подход, зарегистрированный Конституционным судом", - заявил он. Премьер-министр Армении Никол Пашинян , в свою очередь, отметил, что краеугольным камнем коррупции является низкая зарплата государственного чиновника.

Следовательно, повысив зарплату и пенсии судей, должностных лиц Генпрокуратуры, Антикоррупционного комитета, Следственного комитета и Комитета госдоходов, решается вопрос обеспечения качественного отправления правосудия. Помимо этого, как сообщил Никол Пашинян, в ближайшее время в судебной системе будут новые повышения зарплаты.