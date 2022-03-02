Среда, 2 Марта 2022 11:34

АрмИнфо.Конфликт между Западом и Россией вступил в очередную стадию обострения и очевидно, что продлится долго и будет повторяться регулярно. Такого мнения придерживается армянский оппозиционный деятель, экс-вице-спикер парламента, историк Эдуард Шармазанов.

"Когда я слушаю европейских "демократов" и перед глазами предстает бежавший из Багдада с внуками и сотнями наших соотечественников армянский мастер Арам, проклинавший "демократический" мир за то, что он напал на Ирак и оставил их без крова. Не могу забыть эмоции моего сербского друга Драгана, который не понимал вины своей матери в Белграде, которую бомбила НАТО. Я вспомнил своего хорошего друга Артака, чей дом в Шуши остался туркам.

Где были европейские "демократы", когда Азербайджан нападал на народ Арцаха и бомбил мирные населенные пункты? Наши сестры и братья тоже эмигрировали со своими престарелыми родителями и маленькими детьми. Почему вы промолчали, "стражи демократии"? Или вы вычеркнули Арцах со своих карт азербайджанской нефтью? Почему вы ни разу не применили эти санкции к Алиеву? Потому что для многих из вас азербайджанская икра была дороже освободительной борьбы народа Арцаха", - отметил Шармазанов.

Вместе с тем он выразил убеждение, что даже сегодня многие из так называемых "демократов" поддерживают не народ Украины, а борются против России за геополитические интересы.

В этом ключе он напомнил, что противостояние Россия-Запад не ново, насчитывает много столетий и имеет цивилизационную составляющую. Историк напомнил, что первый этап конфликта начался еще при Александре Невском в 1240 году, когда он с немногочисленны войском из Новгорода напал на шведский лагерь в устье реки Ня, разгромил их и прогнал, а в 1242 году разгромил немецкое войско на Чудском озере. Сделав поэтапный исторический экскурс от династии Романовых до Наполеона Бонапарта, Шармазанов дошел до Второй мировой войны. В этом ключе он констатировал, что во время Второй мировой войны Запад был вынужден заключить союз с СССР против гитлеровской Германии.

По словам политика, однако, даже в этих условиях конфликт между сторонами был очевиден, что отчетливо проявилось на Тегеранской (1943 г.) и Ялтинской (1945 г.) конференциях. "В 1944-1945 гг. Советский солдат вошел в Варшаву, Будапешт, Бухарест, Вену, Берлин, освободив всю Европу от фашизма. Однако коллективный Запад не мог долго терпеть руководство СССР. И уже 5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил в Фултоне (США) с речью, положившей начало холодной войне между Западом и СССР. В 1949 году была образована НАТО. Руководство СССР не хотело обострять отношения с Западом. Именно поэтому 31 марта 1954 года МИД СССР официально подал заявку на вступление в НАТО, но получил отказ", - напомнил эксперт, также напомнив также о Берлинском и Карибском кризисах 1950-1960-е гг, разрешенных дипломатическим путем не смотря на близость военного противостояния.

"После распада СССР в 1991 году стороны несколько раз приходили к соглашению. Но вместо того, чтобы договориться, Запад расширял НАТО за счет жизненно важных интересов России. После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года мир нуждался в единой системе безопасности, но стороны удовлетворились лишь формированием Совета Россия-НАТО в 2002 году.

Напряженность между сторонами усилилась после осуществления "цветных революций" на постсоветском пространстве, где Украина имела ключевое значение. Для Запада отделение Украины от России было целью, которая парализовала бы последнюю, а для России Украина - неотъемлемая часть русского мира или восточно- христианской цивилизации. Конфликт вступил в очередную фазу обострения. История показала, что это продлится долго и будет повторяться регулярно", - считает Шармазанов.