АрмИнфо.В МИД Армении напоминают гражданам РА желающим покинуть Украины в связи с боевыми действиями в этой стране, что при пересечении границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы заранее оформленной визы не потребуется (Шенгенской виза в случае стран Шенгенского соглашения также).
В сообщении внешнеполитического ведомства РА также отмечается, что в целях оказания консульской помощи гражданам РА и предоставления консультаций по другим вопросам в нескольких городах вышеуказанных стран, граничащих с Украиной, были направлены представители Министерства иностранных дел РА.
Граждане, нуждающиеся в помощи, могут обращаться по следующим контактным телефонам и на адрес электронной почты:
Электронная почта горячей линии: [email protected]
Горячая линия МИД РА (Ереван): +37460620111, WhatsApp, Viber (сообщения) - +37455620111;
Посольство Республики Армения в Украине (Киев) +380442349005;
+380671090506;
+380689602524;
+380685000782;
Генеральное консульство Республики Армения в Одессе
+380487039176;
+380487039178;
Украина (Львов) Почетный консул Республики Армения +380980055005;
Украина (Тернополь), Исполнительный директор Союза армян +380966380838;
Посольство Республики Армения в Польше (Варшава) +48508878332;
Польша (Арламов) Представитель посольства РА +48501865505;
Польша (Перемышль) Представитель армянской общины +48796225555;
Посольство Республики Армения в Словакии (резиденция в Вене)
+4315227479205;
+43676848443205;
Словакия (Михаловце) Представитель посольства РА
+421918185185;
+43676848443210;
Словакия (Братислава) Почетный консул Республики Армения +421905616731;
Венгрия (Дебрецен) Специальный представитель МИД РА +36202117398;
Посольство Республики Армения в Румынии (Бухарест)
+40372787001;
+40721685877;
Румыния (Ботошан) Представитель посольства РА +40372733315;
Молдова (Кишинев) Почетный консул Республики Армения +37362138888;
Генеральное консульство Республики Армения в Ростове-на-Дону +79614084423.