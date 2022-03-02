Среда, 2 Марта 2022 11:33

АрмИнфо.В МИД Армении напоминают гражданам РА желающим покинуть Украины в связи с боевыми действиями в этой стране, что при пересечении границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы заранее оформленной визы не потребуется (Шенгенской виза в случае стран Шенгенского соглашения также).

В сообщении внешнеполитического ведомства РА также отмечается, что в целях оказания консульской помощи гражданам РА и предоставления консультаций по другим вопросам в нескольких городах вышеуказанных стран, граничащих с Украиной, были направлены представители Министерства иностранных дел РА.

Граждане, нуждающиеся в помощи, могут обращаться по следующим контактным телефонам и на адрес электронной почты:

Электронная почта горячей линии: [email protected]

Горячая линия МИД РА (Ереван): +37460620111, WhatsApp, Viber (сообщения) - +37455620111;

Посольство Республики Армения в Украине (Киев) +380442349005;

+380671090506;

+380689602524;

+380685000782;

Генеральное консульство Республики Армения в Одессе

+380487039176;

+380487039178;

Украина (Львов) Почетный консул Республики Армения +380980055005;

Украина (Тернополь), Исполнительный директор Союза армян +380966380838;

Посольство Республики Армения в Польше (Варшава) +48508878332;

Польша (Арламов) Представитель посольства РА +48501865505;

Польша (Перемышль) Представитель армянской общины +48796225555;

Посольство Республики Армения в Словакии (резиденция в Вене)

+4315227479205;

+43676848443205;

Словакия (Михаловце) Представитель посольства РА

+421918185185;

+43676848443210;

Словакия (Братислава) Почетный консул Республики Армения +421905616731;

Венгрия (Дебрецен) Специальный представитель МИД РА +36202117398;

Посольство Республики Армения в Румынии (Бухарест)

+40372787001;

+40721685877;

Румыния (Ботошан) Представитель посольства РА +40372733315;

Молдова (Кишинев) Почетный консул Республики Армения +37362138888;

Генеральное консульство Республики Армения в Ростове-на-Дону +79614084423.