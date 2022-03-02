Среда, 2 Марта 2022 11:29

АрмИнфо.В первый день весны международный культурологический форум собрал на своей гибридной площадке в Ашхабаде художников, искусствоведов и ценителей прекрасного из столицы и разных регионов страны, а также из-за рубежа.

Форум организован туркменской стороной в рамках открывшейся в Ашхабаде выставки искусств в честь Международного женского дня и объединил творческих людей, которым есть что обсудить, чем поделиться с коллегами.

И хотя общая тема дискуссий тоже была праздничной и весенней, разговор коснулся самых разных аспектов такой области культуры как художественное творчество и изобразительные виды искусств. Речь шла о путях их будущего развития и роли наставничества, о преемственности традиций и сохранении культурных ценностей, творческих обменах.

К примеру, старший научный работник дома-музея Мартироса Сарьяна в Ереване Кнар Катвалян рассказала о туркменских героинях работ выдающегося армянского мастера. Взаимовлиянии национальных творческих школ в искусстве резьбы посвятил свое выступление заслуженный художник Карачаево-Черкесской Республики Руслан Маршанкулов. Тему дружбы народов в изобразительном искусстве постарался раскрыть председатель Академии художеств Узбекистана, народный художник Узбекистана Акмал Нуриддинов.

Онлайн также выступили профессор Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова Жанарбек Беристенов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ильнур Сиразиев, декан факультета искусств Университета Анкары Хаджи Байрам Вели Гультекин Акенгин, народный художник Узбекистана Тура Курязов, художник и руководитель организации, занимающейся сбором произведений искусства Японии, Казуаки Такеучи, основатель и директор Художественного фонда Дурды Байрамова Кейик Байрамова, глава Туркмено-австрийского общества Неда Бергер.

Искусство Туркменистана на форуме представляли такие известные мастера, как скульптор Сарагт Бабаев, художник по ковру Ада Гутлыев, а также преподаватели Государственной академии художеств и других учебных заведений этого творческого профиля, директор Музея изобразительных искусств, художники из всех областей страны.

Лейтмотивом форума стала высказанная многими его делегатами мысль о том, что культурное наследие и искусство являются важнейшим ресурсом межнационального согласия, дружбы и взаимопонимания между народами, мира. И нужно активнее его задействовать в современной дипломатии.

2 марта форум продолжится уже в более научном ключе, по секциям. А выставку искусств в Торгово-промышленной палате можно будет посетить по 8 марта.