Вторник, 1 Марта 2022 18:01

АрмИнфо.Размещение драмовых облигаций через публичную оферту под аббревиатурой AMANLBB2GER8 в очередной раз было завершено раньше срока.

Общий объём эмиссии составлял 1 500 000 000 драмов, годовой купонный доход – 9,25%, купон будет выплачиваться ежеквартально, срок обращения составляет 27 месяцев.

Облигации пройдут листинг на «Армянской фондовой бирже» и будут котироваться со стороны Marketmaker-а.

Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Программный проспект облигаций зарегистрирован в Центральном банке Республики Армения 23 июля 2021 года Председателем Центрального банка Республики Армения. Решением № 1/392А. Ознакомиться с электронной версией проспекта и основными условиями данного выпуска можно на официальном сайте IDBank-а.