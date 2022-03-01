Вторник, 1 Марта 2022 17:54

АрмИнфо. Среди многих ценностей ислама, если мы рассмотрим только две ценности - это развитие рациональности и взращивание нравственности, и мы признаем, что ислам дал человечеству высочайший дар.

Об этом заявил Верховный лидера революции Ирана аятоллы Али Хаменеи в прямом эфире в своем выступлении по случаю годовщины первого откровения Святого Пророка, отметив, что первое откровение пророка ислама также является даром всему человечеству.

"Первое откровение пророка ислама (мир ему и благословение) достигло того, что казалось невозможным, и это должно было сделать народ Аравийского полуострова доисламской эпохи добродетельным народом, что казалось невозможным с обычной точки зрения. Народ Саудовской Аравии в то время был бесцельным, крайне невежественным и страдал от великих мятежей, недостатка знаний и этики и т. д. Но, Святой Пророк (мир ему и благословение) сделал из этих людей нацию единую, добродетельную, самоотверженную и обладающую высочайшими творениями. А затем менее чем за 20 лет они обрели всемирную известность и смогли распространять свои мысли и идеи.

Когда воля отдельных людей подчиняется божественной воле, люди могут делать то, что кажется невозможным. Один и тот же пророческий опыт повторяется на протяжении всей истории. Этот опыт, конечно, произошел с некоторыми отличиями для иранской нации, и это было искоренение монархии в этой стране. Это поддержали монархии в США, Великобритании и даже в последнее время в бывшем Советском Союзе, которые все защищали правительство Пехлеви, но иранский народ смог добиться искоренения этого государства.

США - это проявление современного невежества и проявление дискриминации и кризиса в мире. По сути, режим США является кризисообразующим, и он выживает при различных кризисах. Соединенные Штаты - это мафиозный режим. Конечно, на Украине мы призываем остановить войну и хотим, чтобы война закончилась, решение любого кризиса возможно только в том случае, если будет известен корень кризиса и на Украине это является политика США и Запада. Народ - дело независимости стран, если бы народ на Украине вышел на поле, то положение правительства и народа Украины было бы не таким", - отметил Хаменеи, передает ИРНА.