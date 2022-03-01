Вторник, 1 Марта 2022 17:29

АрмИнфо.Генеральный прокурор РА Артур Давтян провел совещание в Военной прокуратуре, которое было посвящено деятельности этого следственного органа, борьбе с преступностью в Вооруженных силах в 2021 году, а также ходу расследования уголовных дел, возбужденных после войны 2020 г.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, в совещании приняли участие представители Министерства обороны РА, военной полиции, СНБ, также Генеральный прокурор Республики Арцах Гурген Нерсисян.

Артур Давтян отметил, что участие Нерсесяна в совещании обусловлено тем, что многие обстоятельства, связанные с Арцахской войной 2020 г., пересекаются с уголовными делами, расследуемыми в компетентных органах НКР, и должен быть обеспечен обмен информацией по ним и совместное обсуждение.

Военный прокурор РА, заместитель генерального прокурора РА Ваге Арутюнян сообщил, что ВС РА зарегистрировано 2072 преступления. По сравнению с 2020 годом количество преступлений в Вооруженных Силах уменьшилось на 944 случая или 31,2%. При этом особо тяжкие преступления уменьшились на 34,8%, тяжкие преступления - на 74,39%. Доля преступлений такого характера в целом оставалась высокой в связи с тем, что в 2021 году сохранялся режим военного положения. В течение первого квартала прошлого года было зарегистрировано относительно много случаев нарушения режима прекращения огня противником.

"Из особо тяжких преступлений 10 совершено противником, 4 - внутренние убийства в ВС РА, 40 - покушения на убийство со стороны противника, 11 - во время военного положения против начальника, 10 - случаи насилия над подчиненным в период военного положения, 280 случаев добровольного оставления воинской части или места службы в период военного положения, 11 случаев нарушения противником территориальной целостности государства и т. д.", - говорится в сообщении ведомств.

Также отмечается, что в 2021 году 42 военнослужащих погибли во время службы, меж тем в 2020 году таких случаев было 46 (видимо без учета смертей в результате войны в зоне карабахского конфликта - ред.), из них 19 - в результате нарушения режима прекращения огня противником.

"В силу причин и условий совершения преступлений, сочетавшихся с насильственными действиями, направленными на унижение достоинства государственных служащих, остается актуальным вопрос неустанных отношений в армии", - отметил Генпрокурор РА, добавив, что борьба с неуставными отношениями в ВС РА дала определенные результаты, но проблема все еще существует. Он поручил прокурорам по каждому такому делу провести тщательное расследование, особенно по части выявления условий и причин, способствовавших ему, и по результатам направить ходатайства в компетентный орган.

С таким же требованием выступил Генеральный прокурор РА в связи с выявленными случаями коррупционных преступлений в Вооруженных силах. Было отмечено, что в 2021 году было зарегистрировано 192 случая коррупционных преступлений, по которым было возбуждено 192 уголовных дела, 12 из которых прекращены по необоснованным основаниям, 6 уголовных дел в отношении 14 лиц направлены в суд с обвинительными заключениями, часть из них находится в стадии расследования. В этом ключе он указал на недопустимость продолжения коррупции в армии, особенно после войны.

В ходе совещания отдельное внимание было уделено расследованию обстоятельств войны, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции против Арцаха. Генеральный прокурор РА отметил, что хотя в предыдущий период имели место случаи привлечения к уголовной ответственности лиц по отдельным делам о внутренних преступлениях против Вооруженных Сил, но общие результаты нельзя признать достаточными. Он поручил руководствоваться не столько подходом оценки действий каждого военнослужащего в каждом эпизоде, сколько направлением следствия указаниями прокурора, указаниями по вопросам управления, организации обороны, совершенных преступных деяний на этом уровне и их последствия. В первую очередь необходимо исключить возможность допущения такового в будущем.

Генпрокуратура также выдвинула конкретные требования в связи с крупным уголовным делом о военных преступлениях, совершенных военно-политическим руководством Азербайджана, Вооруженными силами. По его словам, перед компетентными органами РА стоит задача подкрепить криминальные оценки действий должностных лиц Азербайджана неоспоримой, твердой, законностью в международно-правовых платформах с точки зрения законности. Отмечено, что на их основании уже возбуждены уголовные дела против некоторых высокопоставленных азербайджанских чиновников.

Генеральный прокурор РА также коснулся столкновений на линии соприкосновения в результате нарушения азербайджанскими военнослужащими территориальной целостности Республики Армения после катастрофической войны 2020 года, а также уголовных дел, связанных с пленением военнослужащих ВС РА.