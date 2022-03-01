Вторник, 1 Марта 2022 17:15

АрмИнфо. В Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с председателем Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, коснувшись деятельности МККК в качестве неправительственной и гуманитарной структуры, Мирзоян подчеркнул важность деятельности организации, направленной на урегулирование гуманитарных вопросов в Арцахе.

В этом контексте Мирзоян обратил внимание Маурера на срочность репатриации содержащихся в Азербайджане 38 армянских военнопленных и гражданских лиц, а также на случаи насильственного исчезновения и выявление судеб без вести пропавших.

Глава МИД Армении также подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного въезда международных структур в Нагорный Карабах и активной вовлеченности на месте. Собеседники договорились продолжить сотрудничество с целью решения гуманитарных вопросов.