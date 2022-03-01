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 Вторник, 1 Марта 2022 17:13
Наира Бадалян

Канада заинтересована в реализации совместных программ в Армении: Спецпосланник Оттавы в ЕС

Канада заинтересована в реализации совместных программ в Армении: Спецпосланник Оттавы в ЕС

АрмИнфо.Премьер-министр Армении 1 марта Никол Пашинян принял специального посланника Канады в Европейском союзе и Европе, чрезвычайного и полномочного посла в ФРГ Стефана Диона.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян отметил, что визит специального посланника Канады в ЕС и Европе является хорошим поводом для обсуждения повестки армяно-канадского сотрудничества и отметил важность того обстоятельства, что Канада разделяет видение реформ Армении.

"Армения верна своей демократической повестке дня и благодарна Канаде, премьер- министру Канады Джастину Трюдо за содействие, оказываемое нашей демократии", - сказал Никол Пашинян. По его словам, несмотря на послевоенные трудности правительство Армении последовательно продвигается по пути усиления демократических институтов, о чем свидетельствуют оценки авторитетных международных компаний.

Стефан Дион передал премьер-министру Армении теплые приветствия от премьер- министра Канады и подчеркнул, что он посетил нашу страну для обсуждения перспектив стратегического диалога Армения-Канада. "Канада является твердым сторонником демократической повестки Армении и заинтересована в реализации совместных программ в Армении", - отметил специальный посланник Канады в ЕС и Европе.

Премьер-министр РА предложил рассмотреть возможности совместных программ в сферах дорожного строительства, строительства водохранилищ, возобновляемой энергетики, зеленой экономики, а также образовательных учреждений Армении. Стефан Дион назвал эти предложения интересными и отметил, что представит их премьер­министру и правительству Канады.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг по вопросам региональной и глобальной безопасности. Пашинян представил позицию Армении по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, урегулированию нагорно-карабахского конфликта, открытию региональных коммуникаций, а также коснулся договоренностей, достигнутых в результате встреч, состоявшихся при посредничестве международных партнеров. Он отметил, что Армения придает важное значение установлению мира, стабильности в регионе и рассчитывает на содействие международных партнеров в этом процессе.

Стороны подчеркнули значение демократических институтов в решении задач безопасности. Пашинян отметил, что Армения готова активно работать с Канадой вокруг совместной политической, экономической, культурной, гуманитарной повестки и совместных программ. 


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