Вторник, 1 Марта 2022 17:12

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание по вопросам процесса реализации программы государственной финансовой помощи, направленной на выполнение кредитных обязательств физических и юридических лиц, оказавшихся в сложной ситуации в результате боевых действий, развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 г.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, министр финансов, руководители Арцахского инвестиционного фонда и Фонда поддержки села и сельского хозяйства выступили с докладами и представили ход реализации программы, достигнутые успехи и возникающие проблемы.

После заинтересованного обсуждения глава государства отметил, что необходимо продолжить работу с ответственными лицами банковской системы по сформированной повестке дня для обеспечения надлежащего выполнения обязательств, взятых на себя государством. В ходе совещание президент Арутюнян дал также ряд указаний по дальнейшим действиям.

Отметим, что бюджетом Армении в 2022 году было предусмотрено увеличение в двое размера межгосударственного кредита, предоставляемого Республике Арцах на льготных условиях. В текущем году госказна Армении направит 144 млрд драмов или 291,7 млн долларов США (расчетный курс армянского драма к доллару 493,6 драмов). в виде межгосударственного кредита, против 64,8 млрд драмов (131,2млн долларов США), заложенных госбюджетом на 2021 год