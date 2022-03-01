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 Вторник, 1 Марта 2022 17:12
Марианна Мкртчян

Президент Арцаха провел совещание, посвященное программе господдержки по выполнению кредитных обязательств

Президент Арцаха провел совещание, посвященное программе господдержки по выполнению кредитных обязательств

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание по вопросам процесса реализации программы государственной финансовой помощи, направленной на выполнение кредитных обязательств физических и юридических лиц, оказавшихся в сложной ситуации в результате боевых действий, развязанных против Республики Арцах  27 сентября 2020 г.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, министр финансов, руководители Арцахского инвестиционного фонда и Фонда поддержки села и сельского хозяйства выступили с докладами и представили ход реализации программы, достигнутые успехи и возникающие проблемы.

После заинтересованного обсуждения глава государства отметил, что необходимо продолжить работу с ответственными лицами банковской системы по сформированной повестке дня для обеспечения надлежащего выполнения обязательств, взятых на себя государством. В ходе совещание президент Арутюнян дал также ряд указаний по дальнейшим действиям.

Отметим, что бюджетом Армении в 2022 году было предусмотрено увеличение в двое размера межгосударственного кредита, предоставляемого Республике Арцах на льготных условиях. В текущем году госказна Армении направит 144 млрд драмов или 291,7 млн долларов США (расчетный курс армянского драма к доллару 493,6 драмов).  в виде межгосударственного кредита, против 64,8 млрд драмов (131,2млн долларов США), заложенных госбюджетом на 2021 год


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