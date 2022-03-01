Вторник, 1 Марта 2022 14:32

АрмИнфо.Временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов отказался проводить параллели между событиями вокруг Украины и 44-дневной войной в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, 1 марта на пресс-конференции в Ереване на просьбу журналиста провести параллели между 44-дневной войной и текущим

российско-украинским конфликтом, указать схожесть и расхождения, Автономов, в частности сказал: "Вы, знаете, я всего лишь сержант запаса и мне сложно проводить какие-то военные параллели".

На просьбу высказать личное мнение, дипломат предположил, что во время 44-дневной войны тактика действий сторон была разной и ситуация была иначе. А по Украине сейчас, на его взгляд идет фронтальное наступление с четырех сторон - Чернигова, Харькова, Донбасса и Крыма, а также с территории Беларусь. По его словам, Беларусь также присоединилась к агрессии против Украины.

Меж тем, на уточнение, какие ожидания у Украины от Армении принимая во внимание позицию официального Киева во время широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, Автономов заявил, что позиция Украины по поводу территориальной целостности других государств возникал не во время 44-дневной войны. "Она была хорошо известна. Как мы относимся к вопросу территориальной целостности Китая, Молдовы, Грузии, Азербайджана, к вопросу Косово", - сказал дипломат.

Вместе с тем он констатировал, что Армения сейчас не выражает свою позицию. Тем не менее, по словам Автономова, вчера, во время заседания Совета ООН по правам человека обсуждался вопрос о внесении ситуации вокруг Украины на повестку 49-ой сессии ООН в Женеве. Украинский дипломат в этом ключе обратил внимание на тот факт, что во время голосования из 47 членов структуры "за" проголосовали - 9, воздержались - 13, в том числе и Армения, голосовали против - Россия, Китай, Венесуэла, Эритрея и Куба. "За последние годы это первый случай, когда Армения не поддержала Россию, считаем это хороший сигнал и такая позиция будет хотя бы продолжена", - сказал временный поверенный в делах Украины.

Автономов также согласился с тем, что нужно сотрудничать в Армении с теми силами, кто против "российской колонизации". "Как говорил один мой армянский друг, Армения это не только Кавказ - это все армяне всего мира, в том числе и Армяне Украины", - сказал дипломат, представив заявления Союза армян Украины. В этом ключе Автономов отметил, что армяне идут в территориальную оборону, помогают украинской армии, пенсионерам и нуждающимся. В заключение он заверил, что посольство сотрудничает со всеми силами в Армении, которые их поддерживают.

Напомним, что 27 ноября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и вовлечении наемников с Ближнего Востока, инициировал широкомасштабную военную агрессию против Арцаха. Война, продлившаяся 44 дня завершилась капитуляцией армянской стороны. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, когда было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о прекращении огня.

В октябре 2020-го украинский оппозиционный депутат Илья Кива заявил, что Украина поставляет в Азербайджан оружие. Позднее это заявление было удалено. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина продавала оружие как Азербайджану, так и Армении, но до начала войны (сообщалось о применения Азербайджаном запрещенного вооружения, приобретенного у Украины. Речь в частности шла о боеприпасах с фосфором). А уже 16 октября 2020-го президент Украины Владимир Зеленский вручил главе Турции Реджепу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины. А уже после войны украинская сторона поздравила Азербайджан с восстановлением территориальной целостности.