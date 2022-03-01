Вторник, 1 Марта 2022 13:45

АрмИнфо. Евросоюз запустил в Армении новую программу <ЕС для окружающей среды: данные водных ресурсов и окружающей среды>, которая направлена на сохранение природных ресурсов страны в соответствии с Европейской зеленой сделкой и принципами зеленого восстановления посткоронавирусного периода. Программа также направлена на улучшение здоровья и благополучия граждан страны, и достижение Целей устойчивого развития.

Согласно сообщению армянского офиса ЕС, реализуя программу, Евросоюз намерен посодействовать надлежащему управлению водными ресурсами в Армении и помочь снизить негативные последствия для качества воды и экосистем, возникающие в результате деятельности человека.

Программа <ЕС для окружающей среды: данные водных ресурсов и окружающей среды> является частью рамок сотрудничества ЕС по программам Восточного партнерства. Бюджет составляет 12,75 млн. евро. Программа будет реализована в течение 2 лет консорциумом стран-членов ЕС (Австрийское агентство окружающей среды, Агентство развития Австрии и Международный офис вод Франции), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)