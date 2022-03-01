Вторник, 1 Марта 2022 12:05

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" 1 марта отказалась внести в повестку пленарного заседания проект заявления, инициированный оппозиционной фракцией "Айастан", осуждающий ратификацию т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции.

Ранее, фракция "Гражданский договор" сорвала попытку оппозиции созвать 23 февраля внеочередное заседание Национального Собрания по данному вопрос, попросту не обеспечив необходимый кворум.

Как ранее на заседании комиссии по внешним отношениям заявил депутат от ГД Гурген Арсенян, правящее большинство не присоединиться к предложению оппозиционного блока "Айастан" выразить глубокую озабоченность в связи с принятием т.н. "Шушинской декларации", опасаясь, в том числе, навредить установлению провозглашённой властями политике долгосрочного мира и стабильности в регионе. Он также напомнил, что еще 15 и 17 июня 2021 года МИД РА уже обратился к данной проблеме в виде соответствующего заявления и комментария.

Напомним, что в предложенном оппозицией документе говорится, что несмотря на заверения, о том, что декларация не направлена против третьей стороны, тем не менее, его содержание всецело направлено против Республики Армения и Арцаха, против армянского народа. "Национальное собрание заявляет, "Шушинская декларация" с ее провокационным и деструктивным характером неприемлема для Республики Армения. Это серьезный вызов региональной и глобальной безопасности, не способствует мирному развитию нашего региона, противоречит нормализации армяно-турецких отношений по принципу "без предварительных условий" и вызывает серьезные сомнения в реальном поведении и намерениях официальной Анкары", - говорится в документе.