Вторник, 1 Марта 2022 11:42

АрмИнфо.Депутат оппозиционный фракции "Айастан" предложила внести изменения в законе РА "О праздничных и памятных датах" и установить 10 апреля Днем памяти жертв расправы над мирным населением села Марага азербайджанскими вооружёнными формированиями, занявшими село 10 апреля 1992 года.

Правящая фракция "Гражданский договор" 1 марта отклонила инициативу, не включив ее в повестку пленарного заседания НА. По словам автора законопроекта, депутата Арегназа Манукяна, безнаказанность организаторов и исполнителей этого чудовищного преступления создала благодатную почву для осуществления в Азербайджане государственной политики по разжиганию ксенофобии и ненависти к армянам, что особенно наглядно проявилось в нападении на Арцах 27 сентября 2020 г.

В связи с вышеизложенным депутат предложила установить в законе "О праздниках и памятных днях" День памяти жертв погромов мирного населения в селе Марага с тем, чтобы чтить память погибших и дать оценку преступлению, направленному против человечности и общечеловеческих ценностей. В качестве Дня памяти предлагается 10 апреля - день нападения азербайджанских войск на Марагу. "Мы должны показать, что политика Азербайджана осталась неизменной, что предопределяет также судьбу Арцаха, если она будет в составе этой страны", - отметила она.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что погромы в Мараге являются преступлениями против человечности и должны быть осуждены международным сообществом. "Однако, если мы будет руководствоваться тем принципом, что каждое событие в армянской истории должно стать памятной датой календаря, то мы придем к ситуации, когда каждый день - это памятная дата", - заявил Варданян.

Марага - поселок городского типа в Мартакертском районе НКР, на границе с Тертерским районом Азербайджана (Мирбаширом). По данным переписи населения 1989 г. в поселке проживало 4660 человек, с 1992 г. по настоящее время находится под контролем Азербайджана. После продолжительного обстрела 10 апреля 1992 г. азербайджанские вооруженные подразделения вторглись в Марагу, где небольшому отряду армянских ополченцев удалось эвакуировать из поселка большую часть жителей, но осталось около 118 человек, в основном стариков, инвалидов, женщин и детей. Многие из них были зверски замучены, а затем убиты азербайджанскими солдатами. В результате военного преступления погибло, по разным данным, от 50 до 100 гражданских людей, в том числе 30 женщин. Организаторы Марагинской резни не понесли наказания.