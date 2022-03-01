Вторник, 1 Марта 2022 11:40

АрмИнфо. Посольство Армении в Грузии информирует граждан об изменении правил въезда на территорию Грузии.

Так, согласно сообщению армянского дипломатического представительства, решением Межведомственного координационного совета Грузии с 1 марта 2022 года вносятся изменения в правилах, касающихся воздушного, сухопутного и морского въезда в страну.

"Таким образом, граждане Республики Армения, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса (COVID-19), могут въезжать в Грузию наземным, воздушным и морским транспортом, предъявив на пограничном пункте только справку о вакцинации - Сертификат с данными о дозах, предписанных согласно инструкции по применению вакцины (в случае однократной вакцины сертификат, подтверждающий, что она была введена не менее чем за 28 дней, в случае более одной дозы сертификат, подтверждающий, что она была введена не менее 14 дней назад).

Все вакцины против коронавируса (COVID-19), предлагаемые гражданам Министерством здравоохранения Республики Армения, также приемлемы в Грузии", - говорится в сообщении посольства.

При этом отмечается, что гражданин РА не вакцинированные или прошедшие не полный курс вакцинации, могут въехать на территорию Грузии предъявив отрицательный ПЦР-тест сроком действия до 72 часов. Обязательное требование сдать второй ПЦР-тест в течение 72 часов после въезда в Грузию больше не применяется. Дети в возрасте до 10 лет освобождаются от прохождения ПЦР-теста на пограничном пункте пропуска.

"Отменено обязательное требование о заполнении онлайн-анкеты для иностранных граждан при въезде в Грузию. Граждане Республики Армения могут въезжать в Грузию по суше через погранпереходы Баграташен-Садахло и Бавра-Ниноцминда. Пограничные пункты пропуска работают ежедневно в круглосуточном режиме". - проинформировали в посольстве РА.