Вторник, 1 Марта 2022 11:35

АрмИнфо. В Женеве состоялась церемония открытия выставки, посвященной 30-летию членства Армении в ООН, организованной Постоянным представительством РА при Организации Объединенных Наций. На мероприятии с приветственным словом выступил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и генеральный директор Представительства ООН в Женеве Татьяна Валовая.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в своем выступлении Мирзоян отметил, что на протяжении веков армяне стремились, боролись и были последовательны в построении независимость и государственность на родине своих предков.

"В этом отношении мы счастливое поколение, потому что стали свидетелями того, как сбывается наша национальная мечта. 2 марта 1992 года перед штаб-квартирой ООН был поднят армянский триколор, открыв новую страницу в истории нашей страны как полноправного члена всемирной организации. Мы это ценим, мы знаем из личного опыта, сколько жертв нужно, чтобы пользоваться благами суверенного равенства, сколько усилий требуется для его сохранения", - отметил Мирзоян, добавив, что таким образом Армения твердо привержена принципам многосторонности, в центре которых находится Организация Объединенных Наций, а также целям и принципам Устава ООН.

"На этих фотографиях, которые мы сегодня представляем вашему вниманию, вы найдете примеры той последовательной приверженности, которая выражается в активном участии Армении в различных усилиях под эгидой организации через ее активное участие в различных органах и комитетах ООН. Армения председательствовала, работала в различных бюро, руководящих органах, участвовала в ряде миротворческих миссий, присоединилась к ключевым конвенциям, договорам, организовывала мероприятия ООН и тесно сотрудничала с командой ООН.

Я надеюсь, что эти фотографии смогут передать истинный дух нашего сотрудничества в рамках ООН - объем, пропорциональную способность, которую мы придаем всем столпам организации: миру - безопасности, правам человека, верховенству закона - развитию", - подытожил он.