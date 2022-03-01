Вторник, 1 Марта 2022 11:33

АрмИнфо. На полях заседания высокого уровня Совета ООН по правам человека состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с генеральным директором женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством между Арменией и женевским отделением ООН. Арарат Мирзоян отметил важность деятельности Совета ООН по правам человека, подчеркнув приверженность Армении, как государства-члена Совета, правам человека и защите основных свобод и их продвижению, а также укреплению демократических ценностей.

Глава армянского внешнеполитического ведомства коснулся гуманитарных проблем, возникших в результате 44-дневной войны в Арцахе, и шагов, предпринятых для их решения. В этом контексте министр отметил важность обеспечения необходимых для реализации основных прав и свобод населения Нагорного Карабаха условий и доступа к международной помощи.

Мирзоян подчеркнул необходимость беспрепятственного доступа в Арцах международных специализированных организаций, в том числе соответствующих структур ООН и осуществления ими гуманитарных миссий.