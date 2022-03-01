Вторник, 1 Марта 2022 11:23

АрмИнфо. Турция полна решимости использовать полномочия, данные ей Конвенцией Монтрё в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

По словам главы государства, Анкара продолжает "многогранные дипломатические инициативы с целью обеспечения мира и стабильности" в регионе.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Турция считает "неприемлемым вторжение России на территорию Украины и высоко ценит борьбу, которую ведут украинское руководство и народ".

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день 5 тыс. граждан Турции покинули территорию Украины и перебрались на родину и другие страны. Комментируя сложившуюся ситуацию президент Эрдоган подчеркнул, что"никто не должен сомневаться в том, что мы преодолеем кризис на севере Черного моря, как и все вызовы, с которыми в последнее время сталкивается наша страна".

В своей речи президент Эрдоган отметил, что Турция не поступится своими национальными интересами, но при этом не будет пренебрегать региональным и глобальным балансом.

Глава государства также напомнил, что Анкара всегда неукоснительно выполняла свои обязательства в рамках институтов и альянсов, частью которых она является, в первую очередь ООН, НАТО и ЕС.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все страны о недопустимости прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданелл.

"Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы", - сказал он, передает Анадолу.

По его словам, с начала операции России в Украине запросов о прохождении военных судов через проливы не поступало. Дипломат подчеркнул, что Анкара продолжит неукоснительно следовать положениям Конвенции Монтрё.

"До сегодняшнего дня русские спрашивали, внедрим ли мы Монтрё, если потребуется. Мы говорили им, что будем строго следовать договоренности", - отметил он.

25 февраля посол Украины в Турции Василий Боднар призвал Анкару ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы. Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.

Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

Однако в тексте конвенции есть пункты, касающиеся военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой. Однако турецкая сторона ранее не раз заявляла, что намерена в полной мере исполнять условия конвенции и выступает против ее пересмотра.