Понедельник, 28 Февраля 2022 21:41

АрмИнфо.Право на самоопределение является одной из основных целей Организации Объединенных Наций, применение силы против этого права может привести к целому ряду нарушений прав человека, включая массовые зверства и этнические чистки.

Это то, что мы видели в 2020 году во время и после развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха войны. Об этом 28 февраля в Женеве на заседании высокого уровня 49-й сессии Совета ООН по правам человека заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Напомнив, что в этом году исполняется 30 лет со дня вступления Армении в ООН, Мирзоян подтвердил непоколебимую приверженность РА плюрализму, поддерживаемому Организацией Объединенных Наций, и полную приверженность целям и принципам Устава ООН.

"Не случайно в первой строке Устава Организации Объединенных Наций в качестве источника легитимности ООН упоминаются слова "мы, народы". Права людей должны быть в центре деятельности ООН", - отметил он, добавив, что безнаказанность приводит к новым нарушениям.

В этом контексте он обратил внимание на то, что Азербайджан продолжает свою политику нарушения прав человека не только в Нагорном

Карабахе, но и приграничных районах Республики Армения, где от продолжающихся провокационных действий Вооруженных сил Азербайджана

страдает мирное население. "Эта агрессивная политика сопровождается вопиющими нарушениями международного гуманитарного права. Спустя шестнадцать месяцев после установления режима прекращения огня в Азербайджане по- прежнему находятся 38 армянских военнопленных, включая гражданских лиц, а судьба сотен пропавших без вести, в том числе десятков насильственно пропавших без вести, остается неясной",

- добавил он.

Мирзоян также обратил внимание на тот факт, что ООН и ее структуры наделены всеобщим мандатов получать незамедлительный и беспрепятственный доступ к людям, находящимся в нужде - вне зависимости от их места нахождения и обстоятельств.

"Мы призываем международное сообщество взять ответственность для обеспечения доступности на всей территории Нагорного Карабаха. Обладатели специальных процедурных мандатов ООН неоднократно обращались к Азербайджану и поднимали вопросы, связанные с использованием наемников в контексте нагорно-карабахского конфликта, внесудебными казнями, произвольными арестами, насильственными исчезновениями, уничтожением религиозного и культурного наследия. Азербайджан отказался должным образом реагировать, фактически вообще не ответил на недавние запросы, что является очевидным вызовом Механизму ООН по правам человека", - констатировал Мирзоян.

Глава МИД Армении добавил, что нельзя забывать о бедственном положении тех, к кому ООН не имеет доступа. "Народ Нагорного Карабаха не должен подвергаться дискриминации по признаку происхождения, языка, религии, политических или иных убеждений, национального происхождения или по любому другому признаку. Мы стремимся к безопасному, достойному и добровольному возвращению армян в свои дома на всей территории Нагорного Карабаха", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул, что предложенные Международным Судом 7 декабря 2021 года временные меры, обязывающие Азербайджан прекратить расистское и дискриминационное обращение с армянами, включая уничтожение армянского культурного наследия и акты вандализма, должны быть безоговорочно реализованы. "Эти меры служат доказательством антиармянской политики Азербайджана, в том числе его воинственной риторикой, лишения народа средств к существованию, постоянным запугиванием армянского населения и новой угрозой применения силы. Только решая эти вопросы, мы можем обеспечить стабильность, мир, справедливость и защиту всеобщих прав человека в нашем регионе", - сказал глава МИД Армении.

Он также напомнил, что в связи с осложнениями, вызванными развязанной Азербайджаном 44-дневной войной, после политического кризиса в РА были проведены досрочные парламентские выборы, которыми народ Армении подтвердил свою приверженность демократическим ценностям и правам человека. "Совет по правам человека является одним из ключевых достижений многосторонней дипломатии, так как является незаменимой площадкой для поддержания и развития диалога по правам человека вне зависимости от различных международных и региональных кризисов. Этот совет предназначен для защиты всех во все времена. Здесь на карту поставлено неотъемлемое достоинство личности. Перед лицом многочисленных меняющихся кризисов в мире права людей в конфликтных ситуациях должны быть в центре внимания Совета по правам человека и его специальных процедур. Именно с этим видением и целями Армения начала третий год своего членства в Совете. Думаю, нам удалось зарекомендовать себя как надежного партнера в решении внешних тематических вопросов, кризисного реагирования страны. Мы полны решимости продолжать вносить свой вклад самым конструктивным и позитивным образом", - заверил глава армянского внешнеполитического ведомства. В этом контексте он сообщить, что Армения намерена повторно представить проект резолюции о предотвращении Геноцида на этой сессии Совета. Мирзоян напомнил, что это повестка дня, которую Армения продвигала в течение многих лет.