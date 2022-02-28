Понедельник, 28 Февраля 2022 20:02

АрмИнфо. Армения и Франция видят необходимость в открытии представительства Французского агентства развития в Республике Армения. Об этом стало известно по итогам встречи вице-премьера Армении Амбарцума Матевосяна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники коснулись направлений сотрудничества в экономической сфере, в частности, реализации подписанной в прошлом году пятилетней дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества. Стороны обсудили возможности привлечения французских инвестиций в экономику Армении, а также программы развития взаимодействия между армянской и французской общинами.

Поздравив с 30-летием установления армяно-французских дипломатических отношений, Матевосян выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за личный вклад в вопросе возвращения на родину 8 армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, и в целом за содействие, оказанное Армении в ходе и после 44-дневной войны в 2020 году. В этом контексте он подчеркнул роль Франции в решении вопроса о статусе Нагорного Карабаха в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь Посол Луйо выразила благодарность вице-премьеру за прием и подчеркнула, что за последние 30 лет было проведено много совместных работ, а в ближайшие годы, особенно в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС (СЕРА), предстоит еще больше работы реализовать. Согласно источнику Матевосян и Луйо обсудили также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот Армении и Франции за 2021 года возрос на 6,9% , обеспечив объем в $94.4 млн. При этом экспорт вырос на 83,2% до $10.6 млн., при росте импорта на 1,5% до $83.8 мл