Понедельник, 28 Февраля 2022 19:10

АрмИнфо. Специальный посланник Канады в Европе и Евросоюзе Стефан Дион провел встречи с парламентскими силами Армении.

Так, согласно сообщению парламента РА, 28 февраля состоялась встреча Диона с председателем фракции "Гражданский договор" Айком Конджоряном.

Собеседники обсудили процесс демократических реформ в Армении и в этом контексте перспективы армяно-канадского сотрудничества. Особое внимание уделено парламентской дипломатии и сотрудничеству двух стран на международной арене. Обсуждены возможности развития институционального потенциала НС.

Канадский дипломат также провел встречу с руководителем фракции "Честь имею" Национального Собрания РА Артуром Ванецяном и секретарем фракции Айком Мамиджаняном. Касаясь целей визита, Стивен Дион отметил, что на протяжении последних пяти лет Канадский парламентский центр работал с Национальным Собранием РА с целью поддержки развитию в республики парламентской демократии.

Он проинформировала, что структура работала в парламенте над разработкой стратегического плана, реализация которого позволит повысить профессионализм и эффективность работы аппарата и попросил дать оценку этой инициативе.

Ванецян сообщил, что считает важной реализацию любой программы, которая может способствовать развитию демократических институтов страны и повышению их эффективности.

Глава фракции также коснулся формирования парламент Армении, проходившего в необычных условиях и нарушений основных принципов прав человека. По его словам, демократические институты в Армении либо не функционируют, либо функционируют своеобразно.

Затем состоялась встреча Диона с председателем фракции "Армения" НС РА Сейраном Оганяном. Канадский дипломат также поинтересовался мнением фракции "Армения" по стратегическому плану развития.

Оганян положительно оценил реализацию таких программ, которые направлены на развитие демократических институтов в стране. Он подчеркнул важность присутствия в парламенте сотрудников с многолетним опытом работы и указал на замеченные им проблемы, которые мешают демократии.

Сейран Оганян придал важность двусторонним и многосторонним отношениям Армении с Канадой, Европейским Союзом, а также европейскими странами, отметив, что они основаны на демократии, гендерном равенстве, защите прав человека и безопасности, мире и других вопросах.

Касаясь последствий развязанной Азербайджаном против Арцаха 44-дневной войны, глава фракции придал большое значение оценке со стороны международного сообщества и правильному и полному реагированию на совершенные преступления. "Даже после войны должна быть дана адекватная оценка риторике Азербайджана и Турции и совершенным ими преступлениям в отношении границ Республики Армения и вторжению на нашу территорию, как, например, сегодня всё европейское сообщество пытается отреагировать на ситуацию в Украине", - сказал оппозиционер.

Касаясь парламентской системы правления, Оганян отметил, что ее необходимо реформировать. -