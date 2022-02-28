Понедельник, 28 Февраля 2022 19:03

АрмИнфо.Заместитель председателя НС РА, исполняющий обязанности главы армянского парламента, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и Федеральным Собранием России Федерации Акоп Аршакян провел телефонный разговор с заместителем председателя СФ РФ, сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Национальным Собранием РА Юрием Воробьевым.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, собеседники обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с работой межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и СФ РФ.

Стороны также затронули ряд вопросов, связанных с проведением очередного заседания межпарламентской комиссии.