Понедельник, 28 Февраля 2022 17:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж; жилые дома 16, 17, 28 в квартале “Чаренц”, школа N177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 6, 6/7, 6/8 на улице Д.Анахта, жилые дома 5-16 на улице О.Эмина, собственные дома 15-58/17 на улице Ульнеци, собственные дома 1а-21 на улице О.Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери 6, 6/7, 6/8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично улицы Исакова, Огостоси 23, частично территория рынка в городе Арташт;

10:30-16:00 частично село Вардашен;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже.

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, М.Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11:00-15:00 села Шатджрек, Гегамаба, Джахацадзор, Норабак, Айрк, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”.