Понедельник, 28 Февраля 2022 17:08

АрмИнфо. В Армении 82,3% тяжело переносящих коронавирусную болезнь граждан - невакцинированы. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Армении, опубликованном в Фейсбук. Неутешительной является, согласно Минздраву, статистика и с точки зрения госпитализированных и новых случаев заражения.

В частности, из общего числа граждан, сдавших тест, 80,6%, у которых подтвердилась коронавирусная болезнь, не были вакцинированными. Кроме того, львиная доля граждан (82,8%), получающих фактическое лечение в госпиталях страны, также не получили аниковидную вакцину.

Отметим, что по положению на 27 февраля в Армении от коронавируса полностью вакцинировалось 920 978 граждан (31,3% от общей численности населения), что на 2,7% выше показателя недельной давности.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.