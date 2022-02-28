Понедельник, 28 Февраля 2022 17:07

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Республики Арцах работает над повышением уровня безопасности в Аскеранской районе.

Так, в заявлении СНБ Арцаха отмечается, что в последние дни, происходящие события на различных участках линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, в том числе на территории села Храморт Аскеранского района, вызвали определенную обеспокоенность жителей страны.

"Психологическая атака с применением различных методов со стороны Азербайджана сама по себе тревожна, но, тем не менее, как жители

Арцаха, так и государственные органы должны работать над улучшением реальных составляющих безопасности.

В связи с этим, СНБ Арцаха предпринимает все меры по защите жизни и здоровья населения села Храморт и других общин от возможных посягательств и формированию стабильной и надежной системы безопасности", - сообщили в СНБ НКР.

Вместе с тем в силовой структуре проинформировали, что ведут переговоры с российскими миротворческими силами для устранения инструментов психологической атаки, проводимой Азербайджаном.

Напомним, что 15 февраля около 15:30 противник совершил обстрел в направлении мирных граждан, занимавшихся сельскохозяйственными работами в селе Храморт Аскеранского района. В результате чего был поврежден трактор. 16 февраля, в период с 10:00 до 11:00 в этом же селе противник приблизился к виноградникам и принудил работающих там людей, покинуть эту территорию. Преимущественно на виноградниках работали женщины.

А уже в конце прошлой недели через громкоговорители азербайджанцы на армянском языке транслировали запись, в которой требовали местных жителей покинуть село, прекратить сельскохозяйственные работы. Более того, они включили на весь день Азан через громкоговорители, таким образом, пытаясь оказать психологическое давление на жителей.