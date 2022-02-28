Понедельник, 28 Февраля 2022 17:05

АрмИнфо.С 15 марта 2022 года вступает в силу запрет на употребление всех видов табачных изделий в открытых и закрытых ресторанах, барах, других заведениях общепита, гостиницах, торговых центрах, других закрытых рабочих зонах.

Еще в конце 2017 года Минздрав Армении представил проект закона "О снижении и предотвращении негативного влияния использования табачных изделий". Проектом предлагалось запретить использование табачных изделий, их аналогов и заменителей табака (в том числе - кальяна) в закрытых помещениях, общественных заведениях (рестораны, кафе, кальянные), на территориях медицинских и образовательных учреждений, в том числе в вузах, театрально-концертных комплексах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, развлекательных центрах, спортзалах и стадионах. Закон вызвал неоднозначные оценки в обществе, особенно среди курильщиков.

Тем не менее, с 1 января 2022 года вступили в силу ряд важных положений Закона о снижении и предотвращении вреда здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей. Согласно этим положениям, запрещается публичная демонстрация, реклама сигарет в магазинах (рекламными щитами или как-то иначе), в точках общепита. а также выставлять в открытом виде на витринах. Также на местах, предназначенных для торговли, запрещается размещение тары всех вышеперечисленных товаров: пустые коробки, блоки, цветные плакаты с товарным знаком, товарные знаки или символы. Сигаретные витрины должны быть закрыты шторкой, а продавец может доставать оттуда сигареты только по требованию клиента.

С 10 февраля 2022 года Армения ввела ограничения на реализацию, оборот и потребление заменителей табачных изделий. Таким образом, была запрещена реклама и открытое размещение заменителей сигарет (электронные сигареты, никотиновые продукты на жидкой основе (вейпы) и прочее).