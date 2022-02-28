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 Понедельник, 28 Февраля 2022 17:03
Марианна Мкртчян

Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России

Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России

АрмИнфо.Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

"Мы следим за ситуацией. Вы знаете, что у Грузии сегодня нет воздушного сообщения (с Россией). У нас сегодня нет и прямого сухопутного сообщения с Российской Федерацией.  В данном случае речь идёт лишь о транзите через Грузию. Когда полностью закрыты европейские направления, для наших соседних, в том числе дружественных стран полеты через Грузию могут быть единственным способом сообщения с Россией. Речь идёт о гуманитарном направлении. В том числе граждане Грузии, проживающие в России, до 1 миллиона человек используют транзитные пути для попадания в Грузию. Мы немного осторожно подходим к этому вопросу, ведем консультации с партнерами, в том числе со странами региона", - отметил Давиташвили, передает Эхо Кавказа.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине.

Стоит отметить, что в эти минуты Россия и Украина проводят свои первые переговоры на территории Гомельской области Беларуси.

Встреча делегаций проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.  Из-за соображений безопасности точное место встречи не называется.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Отметим, что ранее Европейские страны, а также США, Канада, Япония и Австралии закрыли свои воздушные границы для российских самолетов. Россия ответила зеркально на данные действия вышеуказанных стран


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