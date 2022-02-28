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АрмИнфо. В ушедшем 2021 году в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Арцаха родилось 1463 ребенка, из них 734 мальчика и 729 девочек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Арцах, в Степанакерте родилось 1337 детей, из них 660 мальчиков и 677 девочек.
"В течение года в Арцахе зарегистрировано 22 рождения близнецов. Следует отметить, что в результате экстракорпорального оплодотворения родились 3 ребенка (3 мальчика). 78 малыша родились в медицинских учреждениях РА. В результате общая рождаемость в Арцахе в 2021 году составила 1541 ребенка, из них 779 мальчиков и 762 девочки", - говорится в сообщении Минздрава НКР.
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|Состоялось очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Состоялась встреча министров обороны РА и РФ
|МИД: граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории Украины
|Владимир Путин через Си Цзиньпина сообщил о готовности приступить к переговорам с Украиной
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|Раиси в разговоре с Путиным: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран
|"Уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция": Алиев
|Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией: Пашинян
|Глава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО
|В Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|В Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чистки
|В Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан Армении
|В Вооруженных силах РА произведено ряд назначений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства России
|Сердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦ
|Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении
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