Понедельник, 28 Февраля 2022 16:15

АрмИнфо. В ушедшем 2021 году в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Арцаха родилось 1463 ребенка, из них 734 мальчика и 729 девочек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Арцах, в Степанакерте родилось 1337 детей, из них 660 мальчиков и 677 девочек.

"В течение года в Арцахе зарегистрировано 22 рождения близнецов. Следует отметить, что в результате экстракорпорального оплодотворения родились 3 ребенка (3 мальчика). 78 малыша родились в медицинских учреждениях РА. В результате общая рождаемость в Арцахе в 2021 году составила 1541 ребенка, из них 779 мальчиков и 762 девочки", - говорится в сообщении Минздрава НКР.