Понедельник, 28 Февраля 2022 14:47

АрмИнфо.В создавшейся ныне ситуации Банк ВТБ (Армения) полностью обеспечивает доступность клиентов к услугам и инструментам, за исключением некоторых ограничений по денежным переводам, подробности по которым размещены на официальном сайте банка www.vtb.am . Об этом отмечается в сообщении Центробанка Армении.

"Банк ВТБ (Армения) владеет достаточными капиталом и ликвидностью для выполнения всех своих обязательств. Банку ВТБ (Армения) доступны также инструменты Центробанка РА по предоставлению ликвидности в режиме постоянной возможности", - отмечено в сообщении ЦБ РА .

Функицонирующий в Армении Банк ВТБ (Армения), созданный в рамках законодательства РА, регулируется и контролируется Центральным Банком РА.

Отметим, что в условиях ужесточенных санкций в отношении России и банковского сектора в частности, банки подпавшие в санкционный список, в их числе ВТБ, сталкиваются с некоторыми сложностями при денежных переводах. А Банк ВТБ (Армения) является "дочкой" российского ВТБ, и на армянском банковском рынке состоит в числе ведущих банков по основным балансовым показателям (общий капитал, активы, обязательства, вклады физлиц, кредитные вложения), удерживает лидерство по потребкредитам и состоит в TOP-5 по агрокредитам