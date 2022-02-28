Понедельник, 28 Февраля 2022 14:40

АрмИнфо.На полях заседания высокого уровня Совета ООН по правам человека в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники выразили удовлетворение установленным диалогом между Арменией и УВКБ. Мирзоян отметил, что как страна, непосредственно пострадавшая от насильственных депортаций, Армения всегда поддерживала усилия Верховного комиссара ООН по делам беженцев по защите прав жертв насильственных перемещений.

Были затронуты гуманитарные проблемы, возникшие в Нагорном Карабахе после 44- дневной войны. Глава МИД Армении обратил внимание коллеги на необходимость создания условий для возвращения, репатриации и защиты прав арцахских армян, насильственно перемещенных из своих домов в результате азербайджанской агрессии.

Мирзоян придал особое значение осуществлению в Арцахе гуманитарных миссий со стороны международных организаций, в том числе Верховного комиссара ООН по делам беженцев, считая недопустимой политизацию этого вопроса со стороны Азербайджана и создание искусственных препятствий.