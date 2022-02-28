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АрмИнфо.На полях заседания высокого уровня Совета ООН по правам человека в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники выразили удовлетворение установленным диалогом между Арменией и УВКБ. Мирзоян отметил, что как страна, непосредственно пострадавшая от насильственных депортаций, Армения всегда поддерживала усилия Верховного комиссара ООН по делам беженцев по защите прав жертв насильственных перемещений.
Были затронуты гуманитарные проблемы, возникшие в Нагорном Карабахе после 44- дневной войны. Глава МИД Армении обратил внимание коллеги на необходимость создания условий для возвращения, репатриации и защиты прав арцахских армян, насильственно перемещенных из своих домов в результате азербайджанской агрессии.
Мирзоян придал особое значение осуществлению в Арцахе гуманитарных миссий со стороны международных организаций, в том числе Верховного комиссара ООН по делам беженцев, считая недопустимой политизацию этого вопроса со стороны Азербайджана и создание искусственных препятствий.
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|Состоялось очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил
|Глава МИД Турции заверил, что Анкара продолжит выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
|Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Арменией
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|Первый посол Франции в Армении награждена Орденом Дружбы
|Восточная Европа предоставила безвизовый "коридор" гражданам Армении
|Москва: Подписание декларации между Азербайджаном и Россией не создает проблем для российского союзничества перед Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Состоялась встреча министров обороны РА и РФ
|МИД: граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории Украины
|Владимир Путин через Си Цзиньпина сообщил о готовности приступить к переговорам с Украиной
|Европейские государства намерены выразить демарш Армении в связи с отсутствием реакции на события вокруг Украины
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|Глава МИД Турции высказался по поводу закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
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|В Армении наблюдается снижение темпов распространения коронавируса
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|Нацбанк Грузии готов оказать помощь "дочке" ВТБ при возникновении проблем из-за западных санкций
|Посольство России в Армении передало в МИД РА фотоматериалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе
|Раиси в разговоре с Путиным: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран
|"Уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция": Алиев
|Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией: Пашинян
|Глава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО
|В Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|В Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чистки
|В Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан Армении
|В Вооруженных силах РА произведено ряд назначений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства России
|Сердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦ
|Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении
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