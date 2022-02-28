Понедельник, 28 Февраля 2022 13:41

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к финансовым санкциям Запада против РФ, серьезный ущерб получат виноделы, экспортеры, фермеры страны, пострадает туризм, это "вредит национальным интересам".

Ранее Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

"Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам", - заявил премьер на правительственном заседании.

По словам Гарибашвили, что после конфликта 2008 года, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили и его правительство искали пути для восстановления торговых отношений с Россией и открытия российского рынка, а после войны Саакашвили продал почти все стратегические объекты российским компаниям.

"Нашей разумной, национальной и патриотической политикой мы достигли всего: соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и прогресса во многом другом, в том числе открытия российского рынка", - заявил Гарибашвили, передает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что после открытия российского рынка, с 2013 по 2021 годы из Грузии в Россию была экспортирована агропродукция на сумму 2 миллиарда долларов, экспорт другой продукции составляет 3 миллиарда долларов. По его словам, за счет туризма за последние пять лет страна получила 3 миллиарда долларов дохода - более 5 миллионов гостей из России посетили Грузию. Также премьер добавил, что около 1 миллиона грузин проживают в РФ, ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.

Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2".

В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.