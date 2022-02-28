Понедельник, 28 Февраля 2022 13:37

АрмИнфо. Все попытки расколоть триединство Армения - Карабах -Диаспора обречены. Об этом на официальной церемонии открытия 34-го Общего собрания АРФ "Дашнакцутюн" 28 февраля заявил представитель Верховного органа АРФД, вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян, отметив, что диаспора всегда была рядом с Арменией в тяжелые дни.

Вместе с тем он отметил, что Общие собрания АРФД никогда не носили номинальный, протокольный характер, и на них всегда принимались судьбоносные решения для РА. В этом ключе он провел исторический экскурс по принятым АРФД решениям, начиная с 1905 года.

Он также напомнил, что последний общий сбор АРФД прошел в 2019 году в Нагорном Карабахе, и это было неслучайно, поскольку они чувствовали приближающуюся катастрофу. "Неслучайно, что в 2019 именно из Арцаха прозвучал первые призыв об устранении ведущей нацию к погибели этой власти. И сегодня, 34-ое заседание проходит в судьбоносный для армянского народа период. Родина стоит перед серьезными внутренними и внешними вызовами. В новых геополитических реалиях и условиях нового мировостроения, вызовы, направленные против Армении еще больше усугубляются и полны неопределенности и угроз. И насколько жизнеспособной будет Армения зависит от воли и решительности нашего народа, ответственности нашего народа в отношении армянской государственности", - выразил уверенность Сагателян.

В этом ключе он напомнил, что столетия доказали, что армяне в этом регионе всегда вели борьбу за существование. Дашнакцакан также указал на необходимость преодоления армянам комплекса проигравшего и борьбы за будущее страны. "Эти власти катастрофичны для Армении, Арцаха и Диаспоры. Символ поражения не может обеспечить процветание, безопасность и мир. Нужно изменить ситуацию в Армении, силой народ, устранить пораженческую власть и установит национальную власть", - отметил он, обвинив действующую армянскую власть в обслуживании протурецких и проазербайджанских интересов в Армении. Сагателян убежден, что конечная цель действующей армянской власти - уничтожение армянской государственности.

"Суверенитет и территориальная целостность Армении, также как и вопрос бытия Арцаха и его безопасность - это взаимосвязанные вопросы. Турция продолжает добиваться выполнения азербайджано-турецких интересов в рамках нормализации отношений с Арменией. Следовательно, этот процесс нормализации необходимо пресечь.

Нет отдельной повестки Карабаха, Диаспоры и Армении. Для нас триединство Армения - Карабах - Диаспора является неразрывной, единой повесткой. Армения может выйти из сложившейся ситуации только при полном и эффективном использовании всего своего общенационального потенциала", - отметил Сагателян, выразив убеждение, что решения принятые на этом собрании будут иметь важное значение для будущего РА.