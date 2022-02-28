Понедельник, 28 Февраля 2022 13:36

АрмИнфо. Отсутствие ответственности и невнимание всего мира к армянским погромам в Сумгаите предоставили Азербайджану карт-бланш на продолжение антиармянской риторики и жестокости. Об этом говорится в заявлении Армянской ассамблеи Америки по случаю 34-ой годовщины армянских погромов Сумгаите.

"44-дневная война в Арцахе, начатая осенью 2020 года Азербайджаном при полной и открытой поддержке Турции и наемников-джихадистов, вновь выдвинула на первый план нарушения прав человека со стороны диктаторов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Тысячи армян были убиты и насильственно перемещены во время войны и подверглись применению запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов, смертоносных беспилотников и бомб с белым фосфором", - говорится в заявлении ААА.

Вместе с тем, обращается внимание на тот факт, что Азербайджан и Турция до сих пор не привлечены к ответственности международным сообществом за массовые убийства армян в 2020, 1988 или 1915 годах.

"Вместо этого две страны усилили свою ненависть и злобу, развязав очередную войну - искажая факты и злоупотребляя историей. Из-за своей ужасной репутации в области прав человека оба правительства полагались на услуги фирм по связям с общественностью, чтобы обелить свои военные преступления и злоупотребления. Институт изучения прав человека Колумбийского университета задокументировал зверства, совершенные во время Арцахской войны 2020 года.

В 34-ю годовщину Сумгаитских погромов Ассамблея чтит память тех, чья жизнь трагически оборвалась 26 февраля 1988 года и осуждает непрекращающуюся жестокость и войну против армянского народа", - отмечается в заявлении ААА.

Вместе с тем, Ассамблея призывает Минскую группу ОБСЕ решить вопрос о самоопределении Арцаха мирным путем, процесс, на который в свое время согласился режим Алиева, но который сам же подрывал на каждом шагу. "Признание и безопасность Арцаха, а также прямая помощь и поддержка США необходимы для предотвращения еще одного геноцида. Наконец, Турция и Азербайджан должны раз и навсегда понести ответственность перед международным сообществом", - говорится в заявлении ААА.

Напомним, что беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли 27-29 февраля 1988 года. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. По выражению британского журналиста Тома де Ваала, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия". Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армении. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.