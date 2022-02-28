Понедельник, 28 Февраля 2022 13:35

АрмИнфо.Посол США в Армении Линн Трейси провела встречу с временным поверенным в делах Украины в РА Денисом Автономовым.

Как сообщает пресс-служба посольства США, цель встречи "выразить поддержку украинской стороне в эти дни в условиях неспровоцированного и необоснованного нападения со стороны России".

Отметим, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса в ответ на просьбу ДНР и ЛНР об оказании содействия. Западные страны в ответ заявили о применении жестких санкций в отношении РФ. ЕС и ряд других западных стран полностью закрыло воздушное пространство для российских самолетов. Более того, наложены санкции на банковскую сферу и российских политических деятелей, в том числе президента РФ и главу МИД. Кроме того, Запад заявил о финансирование военных закупок Украины, таким образом косвенно принимая участие в боевых действиях.

Накануне, 27 февраля, Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Турция закрыла проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, аргументировав это конвенцией Монтрё.