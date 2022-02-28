Понедельник, 28 Февраля 2022 13:34

АрмИнфо.В Беларуси 27 февраля прошел Конституционный референдум. Избирателям нужно было ответить на вопрос, принимают ли они изменения в Основной закон страны или нет.

На референдуме за изменение Конституции проголосовали более 65% избирателей. Такую цифру утром 28 февраля озвучили в ЦИК по итогам подсчетов голосов.

Как рассказал глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, для признания референдума состоявшимся проголосовать должны более 50% от внесенных в списки. "На этих выборах в списках для голосования значились 6 815 667 человек, из которых свой голос на референдуме отдали 5 359 471, то есть 78,63%. В итоге референдум состоялся. Изменения в Конституции поддержали 4 440 813 белорусов, или 82,86% от голосовавших или 65,15% от внесенных в списки", - сообщил он.

По его словам, против изменения Основного закона высказались 12,8% проголосовавших или 10,7% от внесенных в списки. По данным ЦИК, досрочно проголосовали на референдуме 42,93% человек.

В стране работали 5510 участков. Больше всего их было создано в Гомельской области - 977. В Минске работали 692 участка.

Меж тем, как пишет DW со ссылкой на своих аналитиков, келью конституционной реформы была формализация процедуры возможного транзита власти в стране (ныне явно отложенного на более поздний срок), создание для него юридической базы. А самой важной из поправок, по мнению аналитиков, является закрепление в проекте конституции статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое существует с 1996 года, но все это время не имеет нормативной основы своей деятельности.

Последнее по времени Всебелорусское народное собрание прошло в феврале 2021 года

ВНС, согласно проекту, становится высшим представительным органом страны, правомочным отменять решения других органов власти, объявлять импичмент президенту, назначать членов Центризбиркома, а также судей Верховного и Конституционного судов, вносить в парламент законы, назначать референдумы, предлагать изменения в конституцию, вводить чрезвычайное и военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов.

Кроме того, предложенные поправки запрещают президенту издавать декреты, имеющие силу закона, увеличивают срок полномочий парламента с четырех до пяти лет, несколько расширяют компетенцию премьер-министра, предусматривают создание института уполномоченного по правам человека, а также закрепление в конституции нормы о том, что "брак - это союз женщины и мужчины".

Как следует из проекта, один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков, однако эта норма начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. Иными словами, Александр Лукашенко после нынешней каденции (истекает в 2025 году) имеет возможность править еще 10 лет. Для экс-президентов РБ в проекте конституции заложены особые гарантии безопасности - их нельзя преследовать за действия, совершенные во время исполнения обязанностей, им гарантируется место делегата ВНС и пожизненное членство в Совете Республики.

Для экс-президентов РБ в проекте конституции заложены особые гарантии безопасности. При этом никто - помимо Александра Лукашенко - не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко же по предложению ВНС вправе оставаться и президентом, и председателем собрания. А вот кандидаты в президенты для их регистрации в таком качестве должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за границей - такое требование лишает шанса баллотироваться многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.

В проекте новой конституции нет присутствующего в действующей указания на то, что Беларусь стремится к нейтралитету и ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной.