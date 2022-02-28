Понедельник, 28 Февраля 2022 13:33

АрмИнфо.Бывший генпрокурор, бывший председатель Следственного комитета Агван Овсепян останется под арестом. Овсепяну дополнили обвинение.

"4 января 2022 года судья Давид Аргаманян явно незаконно продлил срок содержания Агвана Овсепяна под стражей еще на два месяца, а решением судьи Апелляционного суда Армена Даниеляна решение Давида Аргаманяна оставлено в силе", - говорится в заявлении адвокатской группы Агвана Овсепяна.

Как отмечает сторона защиты Овсепяна, "поскольку судьи Давид Аргаманян и Армен Даниелян своими решениями незаконно держат Агвана Овсепяна под арестом, то, учитывая сформировавшуюся правоохранительными органами новую практику, мы представили сообщение о преступлении генеральному прокурору РА с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении судей Давида Аргаманяна и Армена Даниеляна и для получения согласия на лишение свободы обратиться в Высший Судебный Совет РА, возбудить в отношении них уголовное дело по ч. 3 ст. 348 УК РА".

Отмечается, что органы уголовного преследования также хорошо осознают, что "Агван Овсепян явно незаконно содержится под стражей, поэтому они решили перед очередным незаконным продлением срока его содержания под стражей ряд выдвинутых обвинений пополнить еще одним сфабрикованным и незаконным обвинением".

"Цель в следующем - поскольку срок содержания Агвана Овсепяна под стражей истекает 7 марта 2022 года, следовательно, антикоррупционный комитет РА с целью обеспечения формальных оснований для повторного продления срока содержания Агвана Овсепяна под стражей до обращения в суд с соответствующим ходатайством выдвинул ему новое необоснованное обвинение по случаю, данные о котором давно имеются в уголовном деле, однако ранее его не рассматривали как преступление. А в настоящее время, поскольку стороне обвинения и судье, продлевающему срок ареста, очень необходимо новое обвинение и хотя бы формальное обоснование ареста, то тот же случай уже квалифицирован как преступление", - сообщают адвокаты.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Специальную следственную службу, в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного дела были получены доказательства о том, что Овсепян, находясь в должности генпрокурора Армении, а после главы Следкомитета руководил рядом предприятий. Кроме того, он получил взятку в размере 190 млн. драмов, незаконно присвоил имущество на 800 млн. драмов, а также легализировал полученные преступным путем средства в размере свыше 1.2 млрд драмов. А.Овсепяну предъявлено обвинение по статье 310, п.2 ч.4 статьи 311, п.1 ч.3 статьи 178 и п.1 ч.3 статьи 190 УК. Он был заключен под стражу накануне, 7 сентября. Овсепян занимал должность генпрокурора Армении с марта 2004 года по сентябрь 2013г., после чего с июля 2014 по июнь 2018 года Следственный комитет Армении.