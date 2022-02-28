Понедельник, 28 Февраля 2022 13:32

АрмИнфо.Подразделения дорожной полиции Армении в период с 21 по 27 февраля провели рейды в областях страны.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе усиленной работы дорожных служб было выявлено 5289 нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Согласно ведомству, 80 транспортных средств были эвакуированы на спецплощадки, 71 водитель находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 12 - не имели водительского удостоверения, 83

- не имели страховых полюсов, 68 авто были с затемненными стеклами, 3 авто эксплуатировались без номерных знаков, еще у 65 - знаки были закреплены в неположенных местах. Кроме того, согласно полиции РА, 235 водителей были оштрафованы за курение за рулем.