Понедельник, 28 Февраля 2022 00:46

АрмИнфо. В Ереване, накануне у памятника Т.Г. Шевченко прошла акция солидарности с Украиной и украинским народом. Участники акции возложили цветы к монументу великого украинского поэта и художника.

К собравшимся у памятника Кобзаря со словом обратился Временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов. От имени Украины и от себя лично украинский дипломат выразил благодарность присутствующим за участие в Акции солидарности. «Вы все смотрите новости, я не буду все пересказывать. Вы друзья Украины, и знаете, и понимаете, что происходит в моей стране, и кто в этом виноват», - подчеркнул Автономов. В завершение своего выступления, дипломат зачитал фрагмент поэмы Т.Г. Шевченко «Кавказ».

В Акции солидарности с Украиной и ее народом приняли участие также представители «Европейской партии Армении», и «Национально-демократического полюса», которые выразили поддержку национально-освободительной борьбе Украины.

В ходе инициативы выступили также представители украинской общины Армении и граждане Армении. Один из активистов украинской диаспоры РА Александр Олынский, переехавший в Армению в прошлом году из Луганска. «Люди, перестаньте слушать телевизор, слушайте свои сердца! Необходимо остановить войну! С обеих сторон гибнут люди», - призвал Олынский.