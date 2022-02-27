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 Воскресенье, 27 Февраля 2022 09:26

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

АрмИнфо.26 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Главы двух государств обсудили вопросы, связанные с деятельностью Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, коснулись повестки дня предстоящего в апреле официального визита премьер-министра Республики Армения в Российскую Федерацию.

Собеседники обменялись мнениями о процессе реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.


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