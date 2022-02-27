|МИД Армении выступил с заявлением по случаю 34-й годовщины армянских погромов в Сумгаите
|Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Состоялось очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил
|Глава МИД Турции заверил, что Анкара продолжит выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
|Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Арменией
|За сутки 631 новый случай и 20 смертей: Картина COVID в Армении
|Первый посол Франции в Армении награждена Орденом Дружбы
|Восточная Европа предоставила безвизовый "коридор" гражданам Армении
|Москва: Подписание декларации между Азербайджаном и Россией не создает проблем для российского союзничества перед Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Состоялась встреча министров обороны РА и РФ
|МИД: граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории Украины
|Владимир Путин через Си Цзиньпина сообщил о готовности приступить к переговорам с Украиной
|Европейские государства намерены выразить демарш Армении в связи с отсутствием реакции на события вокруг Украины
|IDBank осуществляет очередной выпуск номинальных купонных облигаций
|Заявление Банка ВТБ (Армения)
|Глава МИД Турции высказался по поводу закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
|Политолог: Россия предъявила Западу новый ультиматум
|В Армении наблюдается снижение темпов распространения коронавируса
|Грузия не присоединится к санкциям против России - Гарибашвили
|Нацбанк Грузии готов оказать помощь "дочке" ВТБ при возникновении проблем из-за западных санкций
|Посольство России в Армении передало в МИД РА фотоматериалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе
|Раиси в разговоре с Путиным: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран
|"Уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция": Алиев
|Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией: Пашинян
|Глава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО
|В Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|В Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чистки
|В Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан Армении
|В Вооруженных силах РА произведено ряд назначений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства России
|Сердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦ
|Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении
|Лайнер авиакомпании "Армения" по требованию российских диспетчеров совершил незапланированную посадку в Самаре
|Армения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom House
|Армения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: Пашинян
|Алиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и Азербайджана
|Прогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назад
|Прогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по Арцаху
|ANCA негодует: "Арцах - пустыня гуманитарной помощи США"
|Оппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении
|Армянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России: КГА
|За сутки в Армении подтвердилось 764 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 970 человек
|Заявление: Посольство Армении в Украине работает в полном составе
|Сурен Папикян с рабочим визитом отбыл в Россию
|Иранская сторона азербайджанским депутатам: Надписи на стенах "Голубой мечети" - это история, не подлежащая фальсификации
|МО Армении: Азербайджан продолжает политику дезинформирования о приграничной обстановке
|Путин объявил о начале спецвоенной операции в Донбассе: Зеленский обратился к россиянам
|Пресс-секретарь МИД РА: Надеемся, что российско-азербайджанская союзническая декларация поспособствует урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта
|Эрдоган: Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Прогноз: Большая война уже неминуема
|В Баку решили "поучить истории" внешнеполитическое ведомство России
|Политолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нет
|"Боевое братство" призвало армянских добровольцев воздержаться от участия в возможной российско-украинской войне
|Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской "Голубой мечети" в Ереване
|Эрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга
|Министр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую Федерацию
|Денис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повестке
|Читать больше
АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.
В заседании приняли участие председатель партии “Республика” Арам Саркисян, председатель партии “Справедливая Армения” Норайр Норикян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян, председатель партии “Суверенная Армения” Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян.
|МИД Армении выступил с заявлением по случаю 34-й годовщины армянских погромов в Сумгаите
|Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Состоялось очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил
|Глава МИД Турции заверил, что Анкара продолжит выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
|Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Арменией
|За сутки 631 новый случай и 20 смертей: Картина COVID в Армении
|Первый посол Франции в Армении награждена Орденом Дружбы
|Восточная Европа предоставила безвизовый "коридор" гражданам Армении
|Москва: Подписание декларации между Азербайджаном и Россией не создает проблем для российского союзничества перед Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Состоялась встреча министров обороны РА и РФ
|МИД: граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории Украины
|Владимир Путин через Си Цзиньпина сообщил о готовности приступить к переговорам с Украиной
|Европейские государства намерены выразить демарш Армении в связи с отсутствием реакции на события вокруг Украины
|IDBank осуществляет очередной выпуск номинальных купонных облигаций
|Заявление Банка ВТБ (Армения)
|Глава МИД Турции высказался по поводу закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
|Политолог: Россия предъявила Западу новый ультиматум
|В Армении наблюдается снижение темпов распространения коронавируса
|Грузия не присоединится к санкциям против России - Гарибашвили
|Нацбанк Грузии готов оказать помощь "дочке" ВТБ при возникновении проблем из-за западных санкций
|Посольство России в Армении передало в МИД РА фотоматериалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе
|Раиси в разговоре с Путиным: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран
|"Уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция": Алиев
|Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией: Пашинян
|Глава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО
|В Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|В Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чистки
|В Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан Армении
|В Вооруженных силах РА произведено ряд назначений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства России
|Сердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦ
|Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении
|Лайнер авиакомпании "Армения" по требованию российских диспетчеров совершил незапланированную посадку в Самаре
|Армения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom House
|Армения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: Пашинян
|Алиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и Азербайджана
|Прогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назад
|Прогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по Арцаху
|ANCA негодует: "Арцах - пустыня гуманитарной помощи США"
|Оппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении
|Армянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России: КГА
|За сутки в Армении подтвердилось 764 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 970 человек
|Заявление: Посольство Армении в Украине работает в полном составе
|Сурен Папикян с рабочим визитом отбыл в Россию
|Иранская сторона азербайджанским депутатам: Надписи на стенах "Голубой мечети" - это история, не подлежащая фальсификации
|МО Армении: Азербайджан продолжает политику дезинформирования о приграничной обстановке
|Путин объявил о начале спецвоенной операции в Донбассе: Зеленский обратился к россиянам
|Пресс-секретарь МИД РА: Надеемся, что российско-азербайджанская союзническая декларация поспособствует урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта
|Эрдоган: Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Прогноз: Большая война уже неминуема
|В Баку решили "поучить истории" внешнеполитическое ведомство России
|Политолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нет
|"Боевое братство" призвало армянских добровольцев воздержаться от участия в возможной российско-украинской войне
|Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской "Голубой мечети" в Ереване
|Эрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга
|Министр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую Федерацию
|Денис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повестке
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности