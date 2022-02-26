Суббота, 26 Февраля 2022 22:06

АрмИнфо.Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, комментируя призывы о "закрытии" проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, заверил, что Анкара продолжит неукоснительное выполнение всех положений Конвенции Монтрё и не намерена придерживаться в этом вопросе двойных стандартов.

"Турция всегда придерживалась соглашений, стороной которых она является", - подчеркнул Чавушоглу, передает Анадолу.

Министр также сообщил, что Турция начала процесс эвакуации своих граждан из Украины наземным путем.

Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.