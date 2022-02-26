Суббота, 26 Февраля 2022 21:10

АрмИнфо. Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Арменией, сообщает РИА Новости ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими странами", - говорится в сообщении.

Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.