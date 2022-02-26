Суббота, 26 Февраля 2022 21:03

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении зафиксирован 631 случай коронавируса, сообщает Минздрав РА.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 419 423.

Согласно информации ведомства, количество смертей от осложнений коронавируса в Армении достигло 8 433 (20 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний - 1 605 (2 - накануне).

В целом, было проведено 2 888 510 тестов на коронавирус (4 183 теста накануне), 399 704 пациента выздоровели (за минувшие сутки - 1 463 человек). Фактическое лечение получают 9 681 человек.