Суббота, 26 Февраля 2022 20:51

АрмИнфо.Гражданам Армении, которые намерены вернуться в РА в связи с событиями на Украине с пересечением границ Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы, не потребуется заранее полученная виза отмеченных стран (в случае стран шенгенской зоны - шенгенская виза).

Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Армении. «Рассматриваются и другие варианты их эвакуации из Украины. Одновременно сообщаем, что Республика Армения готова принять наших соотечественников, членов их семей, а также других беженцев. Как сообщалось ранее, посольство РА в Киеве, генеральное консульство РА в Одессе, а также генеральное консульство РА в Ростове-на-Дону (РФ) продолжают свою работу в полном составе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонные номера:

Посольство в Киеве +380442349005 +380671090506 +380689602524 +380685000782

Генеральное консульство РА в Одессе +380487039176 +380487039178

Генеральное консульство РА в Ростове-на-Дону +79614084423».