Пятница, 25 Февраля 2022 23:41

АрмИнфо.В Москве исходят из того, что подписание декларации между Азербайджаном и Россией, ни коем образом, не создает ни каких проблем для российского союзничества перед Арменией ни на каких направлениях. Об этом 25 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь воздействия союзнической декларации между Азербайджаном и Россией, на союзнические обязательства Москвы перед Ереваном.

<Мы будем соблюдать обязательства в отношении Еревана, который является нашим давним, близким союзником. И по нашим убеждениям, подписание с Баку декларации укрепит как раз трехстороннее взаимодействии между Арменией, Азербайджаном и Россией, в том числе по вопросам безопасности, экономического гуманитарного взаимодействия в Закавказье. Более того, мы постоянно, в том числе и с учетом сменившихся геополитических реалий в регионе обновляем с Арменией двустороннюю договорно-правовую базу, которая в настоящий момент насчитывает около 300 документов>, - сказала она.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что эта декларация не направлена против третьих стран, а напротив нацелена на укрепление региональной безопасности. <Тематику военно-политических связей мы обсуждаем и с Баку, и с Анкарой. Вы знаете нашу позицию на этот счет. При этом у нас есть общая региональная платформа для взаимодействии - консультативная платформа <3+3>, и в ее рамках мы по мимо Азербайджана и Турции взаимодействуем с Арменией, Ираном и держим открытой дверь для Грузии>, - сказала российский дипломат, добавив, что Россия требует от НАТО выполнения обязательств о не расширении. Однако, продолжила она, никто не против, при соблюдении общепризнанных норм не обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других стран, против военно-технического сотрудничества между странами.

Касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликт и в целом нормализации армяно- азербайджанских отношений, Захарова отметила, что в самой декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном в пункте 9 содержится пассаж о том, что стороны всемерно будут содействовать реализации положений договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января, 26 ноября 2021 года. <А в пункте 10 зафиксировано, что стороны будут взаимодействовать в решении задач, вытекающих из вышеупомянутых договоренностей и тесно сотрудничать в установлении долгосрочного мира между государствами региона. Так, что принятая декларация работает над укреплением региональной безопасности. Что касается позиции государств -членов Минской группы ОБСЕ- России, США и Франции, то они изложены в совместных заявлениях, и последнее из них было распространенно 7 декабря 2021 года>, - подытожила дипломат.

Отметим, что 22 февраля лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и

Ильхам Алиев в Москве подписали декларацию об установлении

союзнических отношений, состоящую из 43 пунктов. В Декларации о

союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном отмечается, что

Москва и Баку намерены развивать военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против других стран.

Также стороны договорились при необходимости оказывать друг другу военную помощь. "В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в тексте декларации.

Россия и Азербайджан намерены объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, киберпреступлениями и другими вызовами безопасности.

Согласно документу, Москва и Баку будут пресекать деятельность лиц и организаций, направленную против территориальной целостности обеих стран.

Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности для развития сотрудничества в области мирного атома, указано в декларации. Также отмечается, что Москва и Баку, тесно взаимодействуя в целях стимулирования международного энергетического сотрудничества и укрепления глобальной энергобезопасности на равноправной и взаимовыгодной основе, намерены углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировки энергоресурсов, включая задействование эффективных инфраструктурных проектов, а также в сферах альтернативных и возобновляемых источников энергии.

"Москва и Баку будут всемерно содействовать выполнению договоренностей по урегулированию ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха", говорится в декларации. Кроме того, Москва и Баку готовы к безотлагательным консультациям, если что-то будет угрожать интересам безопасности одной из сторон. Стороны, подчеркивается в документе, воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из стран, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они "создают постоянно действующий механизм консультаций по линии Министерств иностранных дел".

В декларации также отмечается, что стороны взаимодействуют в сфере внешнеполитической деятельности в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах.

Россия и Азербайджан также договорились воздерживаться от любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб одной из стран. Согласно документу, страны намерены развивать сотрудничество в металлургии, машиностроении, авиационной, автомобильной, химической, фармацевтической сферах, а также в легкой промышленности, сельском хозяйстве, строительно-дорожной отрасли. Стороны также условились способствовать использованию национальных валют во взаимных расчетах и сопряжению платежных систем, включая совместное обслуживание банковских карт