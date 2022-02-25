Пятница, 25 Февраля 2022 21:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 48/4 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 24/1, 37 на пр. Комитаса, жилые дома 15-17 на улице Врацакан, жилой дом 15 на улице Лепсуса, жилые дома 18, 18а на улице Вагаршяна, жилые дома 17, 19 на улице Гр.Кочара, жилые дома на улицах Арабкира 37-39, собственные дома на улицах Арабкира 35-47 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал ‘Нубарашен Б”, жилые дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 на 11-о улице Нубарашена, школа N175, собственные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы, собственные дома на улице Г.Ованнисяна, собственные дома на улице Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Мецамор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен и Верин Саснашен;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Верин Двин;

11:00-14:00 села Урцадзор, Даштакар и Шагап;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Агавнадзор;

11:00-15:00 частично улицы Комитаса, Микояна, Нарекаци и Шаумяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично община Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Пампакаян-3”, “Сарнаран-1”, “Тнкаран”, “Артамет”, “Кей Энд Джи Груп”, “Клубничная Поляна”, “Глобус”, “Тигарбо”, “А.Мартиросян”, “Озем”, “Г.Карапетян”, “Г.Хачатрян”, “Г.Авагян”, “ЭсЭнд”, “Т.Дадаян”, “М.Гасабян”, “М.Микаелян”, “Роял Глас груп”, “Т.Брсоян”, “Г.Гарабахцян”, “Тек Никл”, “Г.Григорян”, “Н.Абраамян”, “Агро Берк”;

11:00-15:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Анракацаран”, “Герезманнер”, “Араваин”, “Кари цех”, МЧС, СНБ, воинская часть, ООО “М.Степанян”, “Маго”, “Вараздат”, “С.Самсонян”, “С.Сейранян”, “Вася”, “Ваан Варданян”;

11։00-17։00 село Нор-Гюх; частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже.