Пятница, 25 Февраля 2022 21:04

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 25 февраля встретился с Министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как передает оборонное ведомство РА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Обсужден ряд вопросов, касающихся армяно- российского двустороннего и многостороннего военного сотрудничества.

Стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества, политический диалог, роль и усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе.

В ходе обсуждений речь шла о модернизации Вооруженных Сил РА и процессе реформ.

В завершение встречи Папикян пригласил Шойгу посетить Армению с официальным визитом.

В тот же день министр обороны Армении возложил венок к памятнику Неизвестному солдату.